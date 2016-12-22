Путин предложил использовать возросший интерес к оружию РФ после операции в Сирии

Москва, 22 декабря. Президент Владимир Путин призвал участников расширенной коллегии Минобороны РФ максимально использовать интерес иностранных заказчиков к российскому оружию, который возрос после успешной операции в Сирии.

Российское оружие показало свою действенность и эффективность во время проведения операции в Сирии, отметил Владимир Путин, это открывает возможности для развития сотрудничества в военной и технической сфере, этим нужно максимально воспользоваться. Глава государства подчеркнул, что иностранные партнеры проявляют повышенный интерес к современному российскому вооружению.