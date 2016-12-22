Ирак: смертники ИГИЛ устроили несколько терактов на западе Мосула

Мосул, 22 декабря. Террористы-смертники, посланные «Исламским государством», устроили сразу три взрыва заминированных автомобилей в западной части иракского города Мосул, в освобожденном два месяца назад силами международной коалиции районе Кокджали.

Как сообщают иракские информационные источники, в освобожденной от террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России по решению Верховного суда) части Мосула произошло три подрыва начиненных взрывчаткой автомобилей. Количество пострадавших жителей города предварительно оценивается в 25 человек, однако эта оценка неполна и может существенно вырасти.