МИД РФ: Отправка наблюдателей ООН в Алеппо должна быть согласована с Дамаском

Москва, 22 декабря. Российские внешнеполитическое ведомство прокомментировало возможность отправки в Алеппо наблюдателей ООН, отметив, что это должно согласовываться с властями Дамаска.

Главы дипведомств североевропейских стран (Финляндии, Швеции, Исландии), посетивших РФ в понедельник, были «проинформированы о гуманитарной ситуации в Сирии» и о тех мерах, которые предприняты российской стороной по вывозу местных жителей из Алеппо. В ходе встречи обсуждался вопрос согласования в Совбезе ООН проекта резолюции, согласно которой возможна будет отправка наблюдателей от ООН. В МИД РФ подчеркнули, что согласно нормам международного права по оказанию гуманитарной помощи, необходимо получить согласие на работу наблюдателей от властей Дамаска.