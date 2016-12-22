Иранский телохранитель следил за турецким на встрече глав МИД России, Ирана и Турции

Москва, 22 декабря. В прошедший вторник в Москве состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова с коллегами из Турции и Ирана — Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зафиром.

Согласно данным некоторых СМИ, из-за убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова телохранители должностных лиц были бдительны и внимательно наблюдали за присутствующими в зале. Они следили и за дипломатами, а также друг за другом.

Например, телохранитель главы МИД Ирана внимательно следил за турецким телохранителем, который стоял рядом. Российский телохранитель контролировал обстановку, стоя у дверей в переговорном зале.

Напомним, российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря на фотовыставке в турецкой столице.