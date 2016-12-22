Петербургские парфюмеры придумали аромат в честь Айвазовского

Санкт-Петербург, 22 декабря. Петербургские парфюмеры создали аромат в честь художника Ивана Айвазовского. Как стало известно Федеральному агентству новостей, его презентуют в Русском музее сегодня во время открытия выставки картин мариниста.

Парфюм так и называется — «Айвазовский». В основе аромата – амбра, мускус и ветивер, средние ноты – озоновая свежесть и морская соль, верхние – бергамот и кориандр. Парфюмеры говорят, что это не духи, а сувенирный аромат – то есть монозапах, который в любой момент может напомнить впечатление о каком-либо событии. В данном случае – об открытии выставки Айвазовского.

«Русский музей» поинтересовался, смогут ли наши парфюмеры сделать аромат в честь готовящейся выставки, а у Насти Денисовой как раз была одна интересная наработка с морской тематикой, — рассказала президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова. – Она доработала «букет» и получился очень легкий, свежий парфюм».

Сувенирный аромат упакован во флакончики небольшого объема – всего по 2 мл. На упаковочной коробке – одна из самых известных картин великого мариниста – «Девятый вал». Пока необычный парфюм можно купить только в сувенирных лавках «Русского музея». Он стоит 1080 рублей.

Также коллекцию «Сувенирный Петербург» пополнили ароматы «Русский музей» и «Летний сад», созданные Элиной Арсеньевой.