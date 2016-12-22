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Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ
Украина

Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ

Сегодня 13:18
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Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ

Культурная жизнь украинской столицы, несмотря на последние политические события, все еще многогранна и не исключает присутствия на сцене российских артистов и певцов. Корреспондент Федерального агентства новостей, прогуливаясь по Киеву, сфотографировал несколько афиш, рекламирующих концерты наших звезд эстрады и театра. Подробности — в материале ФАН.

Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ

Сначала в глаза бросается первый плакат — переиначенное название классической голливудской комедии. Российский театральный режиссер Владимир Устюгов поставил мужскую комедию на основе пьесы Ноэла Кауарда, назвал ее «В зале только женщины» и собрал неплохой актерский состав, включая Станислава Садальского и Татьяну Васильеву. Почему комедия именно мужская? Да просто она отвечает на извечный вопрос всех представителей сильной половины человечества: что подарить женщине на праздник? Пьеса длиной чуть больше двух часов пройдет в Октябрьском дворце 3 марта 2017 года, цена для таких мероприятий стандартная — от 200 до 3500 гривен. Как говорится, хочешь рассмотреть звезд поближе — плати. 

Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ

Чуть раньше, 12 февраля, тот же Октябрьский дворец увидит комедию «Ну и фрукт же ты!». Ее ставит известный драматург Александр Коровкин, известный по своим сценариям к телесериалам «Марш Турецкого» и «Бедная Настя». Тут будут и жулики, и стриптизерши, и большие деньги — все, что поможет украинцам на два часа забыть о проблемах. Цена кусается тут чуть меньше: в зависимости от места билетики обойдутся от 200 до 1900 гривен.

Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ

Но не театром одним жив Киев и его жители. Душа просит песен. Потому на юбилейный концерт Кристины Орбакайте билетов уже практически не достать. 6 марта известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой выступает в Национальном дворце искусств. Самые дорогие билеты стояли 2750 гривен. Правда, ходили слухи. что концерт находится под угрозой срыва, потому что на певицу навела свой пристальный взгляд СБУ. Но официальной информации об отмене пока не поступало.

Чужие звезды светят нам: в Киеве все так же ждут выступлений артистов РФ

В подвешенном состоянии какое-то время назад находился и приезд в столицу еще одного артиста из РФ и известного исполнителя романсов — Александра Малинина. Его концерт запланирован на 1 марта и тоже в  Национальном дворце искусств. Певец не состоит в запрещенном списке Минкульта, но его может ждать неприятный сюрприз на границе. Впрочем, пока в зале еще остается много свободных мест, в продаже остаются билеты от 200 до 2500 гривен. 

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Максим Вручный
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