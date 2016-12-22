Москвич рассказал, как спас ребенка при взрыве на станции метро «Коломенская»

Москва, 22 декабря. Очевидец взрыва газового баллона в вестибюле станции московского метро «Коломенская» рассказал, как пришел на помощь находившемуся рядом ребенку.

«Было очень страшно, я кинулся к ребенку. Я успел дать по тормозам и закрыть ребенка, жена даже удивилась», — сказал он.

Мужчина добавил, что юного свидетеля взрыва осыпало мелким стеклом, из-за чего его пришлось раздеть. После этого несовершеннолетнего отправили домой на такси, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали шесть человек, двоим из них потребовалась госпитализация. По официальной версии, во время ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона.