Число погибших от «Боярышника» в Иркутске возросло до 72 человек

Москва, 22 декабря. Число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 72 человек, заявила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

Количество пострадавших от суррогатного алкоголя продолжает расти. Так, число отравившихся «Боярышником» достигло 118 человек. Из них 72 случая закончились летальным исходом.

«В медучреждениях погиб 41, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — рассказала Лебедева.

Как стало известно, пять нестационарных объектов торговли в городе, где продавался «Боярышник», будут снесены.

Из-за этой трагедии Минздрав России намерен ограничить продажу в аптеках ряда спиртосодержащих лекарств, таких как настойка пиона и боярышника, передает «Газета.ru».