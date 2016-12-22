ВСУ возобновили обстрелы позиций ДНР в районе Дебальцево

Донецк, 22 декабря. Украинская армия возобновила обстрелы вблизи Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Сейчас снова возобновились обстрелы у линии соприкосновения и района вблизи Дебальцево», — заявил журналистам в четверг и.о. руководителя администрации города Александр Рейнгольд.

Как рассказал источник в силовом ведомстве республики, только за сутки ВСУ на данном участке фронта выпустили около 380 мин калибрами 82 и 120 мм и артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм.

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Напомним, ранее сообщалось, что минувшим вечером Дебальцево впервые с 2015 года был обстрелян со стороны ВСУ.