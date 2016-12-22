Северный флот перевыполнил план обеспечения моряков служебным жильем

Мурманск, 22 декабря. Северный флот выполнил план обеспечения моряков служебным жильем на 102%, предоставив квартиры 2447 военнослужащим.

Военнослужащие Северного флота получают служебное жилье на территории трех субъектов Российской Федерации, отделения Управления по жилищному обеспечению сформированы в Архангельске, Печенге, Воркуте и Гаджиево. Недавно новые филиалы появились в Мирном и Алакуртти. Северный флот в 2016 году выделил военнослужащим в качестве жилищных субсидий почти три миллиарда рублей. Активно ведется строительство военного жилья, в текущем году были сданы в эксплуатацию 166 жилых помещений.