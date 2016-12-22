Ирак: ополченцы отразили нападение ИГИЛ к западу от Мосула

Мосул, 22 декабря. Иракским ополченцам удалось успешно отразить попытку прорыва террористов «Исламского государства» из осажденного Мосула. Бой шел за расположенный к западу от Мосула город Адайя.

Как сообщает арабский телеканал Al Alam, в настоящее время Мосул полностью окружен силами западной коалиции, боевики ИГИЛ (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) отрезаны от линий снабжения и периодически пытаются организовать контратаки для прорыва осады.

Между тем, сегодня в освобожденной силами коалиции западной части Мосула прогремел мощный взрыв, есть погибшие.