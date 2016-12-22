Ученые раскрыли новый способ побороть страх перед людьми

Москва, 22 декабря. Ученые нашли лучший способ победить страх перед людьми.

Исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук рассказали, как можно избавиться от социофобии. По мнению специалистов, таким людям лучше всего помогут терапевтические беседы. Эксперты разработали уникальную программу, в результате применения которой человек перестает бояться общения с другими людьми.

Ученые привлекли в научному эксперименту три группы страдающих от фобии пациентов. Они предложили им разные методики лечения. Одна часть принимала медикаменты, другая получала когнитивную терапию, третьи беседовали с психотерапевтами.

Самым эффективным оказался метод, при котором пациенты проходили терапевтические беседы.

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