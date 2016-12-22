СК РФ назвал причину гибели пассажира под поездом московского метро

Москва, 22 декабря. Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы перед прибывающим поездом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГСУ СК России.

Происшествия случилось на станции «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии. По факту смерти 23-летнего молодого человека проводится доследственная проверка. Его тело подняли с рельс утром 22 декабря.

«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту смерти 23-летнего мужчины в московском метрополитене», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибший пытался покончить с собой. Из-за инцидента поезда временно прекратили движение от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное», сообщает РИАМО.

Напомним, 22 декабря в районе станции «Коломенская» на юге Москвы произошел хлопок газа. Как сообщала НСН, в переходе произошла разгерметизация газового баллона и возгорание. В настоящее время метро работает в обычном режиме. По данным «Газеты.ру», в результате пострадали шесть человек, двое из них были доставлены в больницу.