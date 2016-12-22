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Кремль отреагировал на требование отменить проведение этапа КМ по биатлону в РФ
Спорт

Кремль отреагировал на требование отменить проведение этапа КМ по биатлону в РФ

Сегодня 12:13
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Кремль отреагировал на требование отменить проведение этапа КМ по биатлону в РФ

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ отвергает любые обвинения в господдержке допинга, но для выстраивания эффективной антидопинговой системы она будет сотрудничать с международными спортивными организациями.

«Мы решительно отвергаем эти обвинения», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя требования отменить проведение в России этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте.

Песков также напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин обращал внимание на необходимость выстраивании эффективной новой системы по недопущении использования допинга и важность полного взаимодействия с международными организациями, с соответствующими структурами в прояснении этой ситуации.

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Напомним, в четверг Международный союз биатлонистов проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о проведении очередного этапа кубка мира по биатлону в российской Тюмени.

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Тимур Румянцев
#россия #песков #допинг #биатлон
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