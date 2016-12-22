Холодная война в головах американцев: хуже всех к россиянам относятся демократы

Чикаго, 22 декабря. Отношение американцев к россиянам заметно ухудшилось за последнее время и достигло показателей периода холодной войны. Об этом говорят данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.

В результате исследования, в ходе которого респондентам от всех штатов США предлагали оценить свое отношение к России по 100-балльной шкале, выяснилось, что популярность россиян среди американцев упала до уровня 1986 года. Средний показатель в середине декабря составил 32 балла, пишет Газета.Ru.

Американские исследователи отмечают, в июне 2016 года этот показатель был значительно выше — на уровне 40 баллов. Ранее падение отмечалось в 2014 году (36 баллов), а в 1990 году было зафиксирован максимальный результат — 58 баллов. Нынешний результат (32 балла) аналогичен показателю, зафиксированному в 1986 году (31 балл).

Кроме того, выяснилось, что сторонники Республиканской партии чуть больше симпатизируют россиянам. Так, среди республиканцев показатель достиг отметки в 35 баллов, а среди демократов — 28 баллов.

В опросе приняли участие 1005 респондентов во всех штатах США. Исследование проводилось с 16 по 18 декабря.