Москва, 22 декабря. Вопрос президентских выборов на данный момент не актуален в Кремле, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать намерение Алексея Навального баллотироваться на пост президента России.

«Первое: пока у нас темы выборов на повестке дня нет», — отметил пресс-секретарь президента России.

Вторым пунктом он напомнил, что в России существуют критерии, которым должны соответствовать граждане страны, желающие выдвигаться в президенты. Песков добавил, что все требования прописаны в Конституции РФ.

«Соответственно, любой гражданин РФ, если он соответствует этим критериям, вправе выдвигаться в президенты», — заметил он.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин посоветовал Навальному почитать законы страны, передает «Газета.ru».