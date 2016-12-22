Ученые сделали сенсационное открытие: общение с человеком обивает дельфинов

Вашингтон, 22 декабря. Американские ученые заявили, что контакт с людьми может погубить дельфинов.

Исследователи из Флориды изучили историю контактов млекопитающих в людьми. Они наблюдали за общением людей с животными в лагуне Сарасота-Бей на протяжении нескольких десятков лет.

По мнению специалистов, дельфины стали популярными у жителей Флориды в последнее десятилетие прошлого века. В то время в штате наблюдался наплыв туристов. Эти годы также ознаменовались значительным сокращением популяции дельфинов.

Как рассказали эксперты, за 20 лет из-за контактов с людьми пострадали около 70 особей, а некоторые даже погибли.

Ранее ученые раскрыли секрет дельфиньего этикета.