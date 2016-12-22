Шойгу выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ

Москва, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава военного ведомства сообщит о поступившей в рамках гособоронзаказа на вооружение в войска технике, а также озвучит те задачи, которые будут поставлены перед Вооруженными силами России в следующем году. Ранее министр обороны отметил, что объем гособоронзаказа почти вдвое увеличился за последние три года. В работе коллегии примут участие представители командного состава ВС РФ, администрации президента России, правительства и Федерального собрания. Также на заседании будут присутствовать члены общественных и ветеранских организаций.