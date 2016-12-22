Карлов внес ощутимый вклад в развитие отношений между Москвой и Анкарой — Бажанов

Москва, 22 декабря. Погибший в Анкаре посол Турции в России Андрей Карлов сделал чрезвычайно много для развития гуманитарных связей между двумя государствами. Об этом сообщил в четверг ректор Дипакадемии внешнеполитического ведомства России Евгений Баженов.

По его словам, Карлов вносил значительный вклад в развитие российско-турецких отношений, в том числе в гуманитарной сфере, добавив, что он очень помогал.

Бажанов рассказал, что примерно две недели назад Карлов ему позвонил и сказал, чтобы Дипакадемия МИД России подписала договор об обучении турецких дипломатов на постоянной основе в Дипломатической академии МИД России, а также попросил соответствующие бумаги.

«Мы послали, подготовили этот документ для подписи нашим министром и министром иностранных дел Турции. И вот уже 2–3 дня назад, за день до его гибели, пришла бумага о том, что первая группа турецких дипломатов приезжает», — сообщил он.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации началась гражданская панихида по убитому в турецкой столице российскому послу Андрею Карлову. Дипломата убил 22-летний сотрудник полиции выстрелами в спину.