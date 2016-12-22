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Сирия новости 22 декабря 2016 12.30: боевики ИГИЛ используют детей для терактов в Ираке, в Алеппо продолжается эвакуация
Новости Сирии

Сирия новости 22 декабря 2016 12.30: боевики ИГИЛ используют детей для терактов в Ираке, в Алеппо продолжается эвакуация

Сегодня 12:30
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Сирия новости 22 декабря 2016 12.30: боевики ИГИЛ используют детей для терактов в Ираке, в Алеппо продолжается эвакуация

Сирия, 22 декабря. Шестилетняя девочка, завербованная террористами ИГ*, привела в действие пояс шахида в провинции Ниневия. Несмотря на сложные погодные условия, продолжается эвакуация жителей города Алеппо в западную часть провинции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Идут ожесточенные бои между правительственной армией и боевиками запрещенной на территории России террористической организации «Джейш аль-Ислам» в районе Восточной Гуты Дамаска. В результате столкновений военнослужащие сирийской армии ликвидировали нескольких исламистов.

Идут ожесточенные бои между САА и боевиками «Джейш аль-Ислам» в районе Восточной Гуты Дамаска

Провинция Алеппо

Несмотря на сложные погодные условия, продолжается эвакуация жителей города Алеппо в западную часть провинции. Завершить эту операцию полностью в среду, 21 декабря, помешало резкое похолодание, которое не позволило продолжить вывоз людей и нарушило синхронизацию этого процесса с эвакуацией мирных жителей и ополченцев из шиитских поселений Аль-Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб.

По данным арабских телеканалов, ссылающихся на представителей оппозиции, в Восточном Алеппо остаются еще около 4 тысяч человек, желающих покинуть город. Представители международного комитета Красного Креста заявили, что из восточной части города вывезены все раненые, нуждавшиеся в срочной помощи. По мнению экспертов, окончание вывода повстанцев из Восточного Алеппо позволит сирийским властям объявить о своей самой крупной победе с начала разрушительной гражданской войны, которая привела к гибели более 300 тысяч человек.

Армия Турции атаковала позиции террористов ИГ в окрестностях города Аль-Баб, расположенного на севере Сирии. По данным оборонного ведомства Турции, в рамках наступательной операции «Щит Евфрата» в районе Аль-Баба за сутки погибли 10 турецких военнослужащих.

Провинция Хомс

Вблизи населенного пункта Шариф, расположенного к западу от аэропорта Т-4, идут столкновения между правительственными войсками и террористами ИГ. На данный момент бои продолжаются.

Сирия новости 22 декабря 2016 12.30: боевики ИГИЛ используют детей для терактов в Ираке, в Алеппо продолжается эвакуация

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли авиаудар по позициям боевиков «Исламского государства», укрепившихся в районе Аль-Рашидия. Также российская авиация провела атаку опорных пунктов исламистов, расположенных в окрестностях населенного пункта Аль-Хувайка в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков-оппозиционеров в районе Даръа аль-Балад. Также артиллерийские подразделения правительственных войск открыли огонь по укреплениям радикалов вблизи населенного пункта Аль-Ядуда.

Провинция Ракка

Курдские отряды народной самообороны, входящие в состав Сирийских демократических сил (SDF), атаковали опорные пункты террористов ИГ в предместье Ракки. В результате столкновений курды оттеснили исламистов, освободив населенных пункт Абу Джубб.

В результате столкновений курды оттеснили исламистов, освободив населенных пункт Абу Джубб

Провинция Хама

Артиллерийские подразделения правительственных войск открыли огонь по пунктам управления боевиков, расположенных на окраине города Аль-Латамина.

Ирак

Шестилетняя девочка, завербованная террористами ИГ, привела в действие пояс шахида в районе лагеря для беженцев, расположенного на востоке провинции Ниневия. В результате взрыва ребенок погиб, среди беженцев и правительственных военнослужащих пострадавших нет.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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