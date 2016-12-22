Кремль отреагировал на кощунственную статью журналиста New York Daily News о Карлове

Москва, 22 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Певсков считает не вполне вменяемым обозревателя New York Daily News Герша Кунцтмана, оправдывающего убийство российского дипломата Андрея Карлова.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал западного журналиста Герша Кунцтмана, который признался, что «не льет слезы» по погибшему в Анкаре российского послу. «Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, скажем так — с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо», — заметил Песков. В то же время спикер Кремля подчеркнул, что люди вроде Кунцтмана не заслуживают ни упоминаний, ни памяти.