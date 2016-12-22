Мальчик в наушниках погиб под колесами поезда в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 декабря. В поселке Толмачево Ленинградской области минувшей ночью трагически оборвалась жизнь 13-летнего мальчика, который погиб под колесами поезда. Машинист попытался избежать наезда на подростка, однако тот из-за наушников никак не реагировал на подаваемые сигналы.

«Подросток был в наушниках и не слышал приближающегося поезда», — цитирует «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение пресс-службы СЗСУ на транспорте СК РФ.

Машинист сигналил, чтобы ребенок сошел с рельсов, однако тот продолжал идти спиной к поезду. Тогда машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. По данному факту сейчас проходит проверка.

Как сообщало ранее URA.RU, похожий инцидент произошел недавно в Тюменской области. Там молодой человек перебегал пути перед приближающимся поездом и погиб.