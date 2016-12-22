Убийство российского посла в Турции: кто стоит за террористом-одиночкой?

В официальном телеграм-канале пресс-секретарь террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» сообщил о том, что распространенная информация о причастности членов «Джебхат Фатх аш-Шам» (новое название «Джебхат ан-Нусры после отделения от «Аль-Каиды», обе группировки запрещены в РФ — прим. ред.) к жестокому убийству российского посла Андрея Карлова в Анкаре — это не более чем фейк. Однако данное сообщение привело все к тем же вопросам: а кому было выгодно убийство российского посла в Турции и был ли совершивший его террорист смертником-одиночкой?

Выстрел в гулком зале выставочного центра

О гибели посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова, дипломата, хрустального разбора (как говорили в старину), и очень хорошего, приятного человека, сказано уже немало всякого. Но следует отметить, что в моральном плане трагедия в турецкой галерее высветила очень много такого, о чем в иной обстановке сложно было бы даже подумать, а сейчас, вдруг, стало ослепительно ясно.

Очень просто и однозначно: на открытии фотовыставки молодой человек несколько раз выстрелил в спину пожилому человеку, любившему его страну и много сделавшему для того, чтобы сложные вопросы, стоящие перед Турцией, решились ей же на благо. Выстрелил и убил. На глазах жены и друзей. В турецкой галерее на открытии фотовыставки один человек несколько раз выстрелил в спину другому на глазах его жены. Ужасно? Да, нормальные люди отреагировали именно так: ужаснулись и выразили соболезнования. Но убитый был послом РФ в Турции, и политизированные граждане разных стран сочли уместным поплясать на костях, восславить убийцу, возложить ответственность за его действия на российскую политику.

Это не так уж ново. Когда рухнули башни-близнецы, тоже нашлись целые нации, которые плясали и раздавали конфеты на улицах. Но сегодня убийцу оправдывает и славит отнюдь не малограмотный арабский «базар», а солидные дамы и господа, сделавшие демократию своим фетишем. И некий американский журналистик кощунственно сравнивает убитого дипломата с нацистским советником Эрнстом фом Ратом, отказываясь извиниться перед семьей погибшего, поскольку Андрей Карлов, по его мнению, пострадал за преступления своей страны.

Но будем последовательны: есть ли страна и народ, к которым хоть у кого-то не было бы претензий? Тогда, быть может, и маленькая девочка, летевшая рейсом с Синая, заслужила смерть в российском авиалайнере, взорванном террористами? И американцы, неоднократно подвергавшиеся террористическим атакам по всему миру и в собственной стране? И евреи Германии, потомком которых является журналистик, впоследствии, во время ужасного холокоста, по справедливости «ответили» за убийство представителя Рейха? Простите, но если так, то у нас нет надежды, чтобы когда-нибудь разорвать порочную цепь «мести за месть за месть за месть».

Гопак возле гроба

В убийстве Андрея Карлова интересно иное — последствия. «Демократы», позабыв о том, что убийство, — любое, независимо от мотивов, — преступно, не понимают простейшего: если неприкосновенность послов станет фикцией, то и дипломаты их стран могут стать жертвами таких же «героев». Да уже и становились. И если уж убийство Андрея Карлова, никому не причинившего зла, может стать причиной для радости, то, стало быть, гибель посла США Кристофера Стивенса, заживо разорванного ливийскими «демократами» в стране, которую демократы при его личном активном участии превратили в кровавую помойку, была и вовсе торжеством справедливости.

Так? Безусловно, так. Логика, только логика и ничего, кроме логики. Но ведь упаси Боже сказать это вслух, даром, что чистая правда. Мгновенно взвизгнут, завоют, ошельмуют и оплюют. Потому что им, по их меркам, можно все.

Официальная реакция, впрочем, по протоколу. Соболезнуют. Негодуют. Сочувствуют. Без искренности, правда, но хотя бы политес соблюдают. Даже те, кто втайне рад. Положение обязывает. Но не всех. Некоторые территории, формально считающиеся государствами, позволяют себе искренность почти на уровне больного американского журналюшки, имя которого противно поминать и которого сами же американцы одернули, ибо зарвался.

В первую очередь, речь, конечно, об Украине, где пан Петр Порошенко, «надежда всего украинского народа», сделал вид, что не заметил. Во всяком случае, его сайт по-рыбьи молчит. И сайт киевского МИД тоже безмолвствует, пренебрегая даже корпоративной этикой. Разве что министр Климкин, куда ж деваться, пару слов обронил, но лучше бы молчал, потому что выдавленное сквозь зубы, после очередных обвинений в адрес России: «Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом». По совести, которой у пана Климкина нет, откровенно говоря, просто гадкое скотство.

А вслед за министром в ту же дуду, только откровеннее в неприкрытой мерзости дуют и парламентарии, и инженеры душ условно человеческих. Злобный клоун Владимир Парасюк — психопат и садист, недавно уличенный в соучастии в расстреле так называемой «небесной сотни», торжественно воздает должное «героизму» убийцы, а известный киевский журналист Юрий Бутусов и вовсе сравнивает убийство Андрея Карлова с убийством советского дипломата во Львове, в 1933 году, прославляя «мужественную жертвенность» турецкого стрелка. Впрочем, ничего иного не следовало и ждать.

Cui Prodest — Кому выгодно?

Интереснее понять другое: как и почему это стало возможным. Разумеется, разобраться во всем — это задача профессионалов, и они, конечно, совместными силами разберутся. Однако задача, будем откровенны, сложна. Восток, как известно, дело тонкое. Кроме варианта «одинокий мститель», настолько глупого и невозможного, что его всерьез не принимает никто, исключать нельзя ничего. В полном смысле, — ничего, включая «искупительную жертву» перед серьезными уступками, которые приходится делать Анкаре. Хотя, безусловно, уж кому-кому, но Реджепу Эрдогану такой «символический жест» явно ни к чему. А вот тем, кому стратегическое сближение Турции с Россией, ставшей к тому же модератором потепления отношений Анкары с Тегераном, — более чем к чему.

Даже если принять за основу простейшую версию, — месть сирийских боевиков (или их местных «побратимов», которых в Турции ныне более чем достаточно), — всё равно, молодого «мстителя» кто-то должен был им предоставить, подготовить, сообщить ему всю агентурную информацию, организовать спокойный «подход» к жертве, усыпив бдительность охраны. Сказка об «убийце-одиночке» или даже о каком-то «сирийском следе» — не более чем самоуспокоительный компромисс, такого рода акция не по зубам ни одиночному маниакально настроенному боевику, ни весьма аморфному конгломерату сирийских «борцов за свободу». Так что, в любом случае, из-за пригорка торчат уши некоей, как теперь модно говорить, «третьей стороны». Спокойной, цинично-расчетливой и располагающей серьезными возможностями для, — нет, не мести (месть ради мести в политике не котируется), не попытки разрыва быстро улучшающихся отношений между Анкарой и Москвой (смерть одного человека не ломает глобальные конструкты), — а демонстрации своей силы. С целью показать Эрдогану, что, несмотря на провал летнего путча, его контроль над ситуацией в стране и взбудораженным турецким обществом совсем не так прочен, как ему бы хотелось.

Иными словами, максимально вероятный претендент на роль заказчика — США. Вернее, уходящая администрация, стремящаяся, в частности, максимально осложнить первые месяцы работы команде Дональда Трампа, принудив ее не выходить из русла, проложенного предшественниками. За последнюю неделю администрация Барака Обамы буквально «выстрелила» массой заявлений и политических решений по всем фронтам — от введения новых антироссийских санкций и вплоть до запрета на новое нефтяное бурение на шельфе, к которому призывал новый президент США Дональд Трамп. Что можно было ожидать и что, судя по всему, и случилось — это то, что в силовых структурах Турции до сих пор существует сеть «кротов», уцелевших в ходе чисток после попытки переворота. Однако эти детали выяснять придется следствию, которое — в этом можно не сомневаться, поскольку заинтересованы все — будет проведено на должном уровне. И, возможно, именно по результатам этого следствия у нас всё-таки есть надежда услышать настоящие имена заказчиков убийства российского посла.

А семье, друзьям и коллегам Андрея Геннадьевича, разумеется, самые глубокие, самые искренние соболезнования…