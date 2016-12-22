Победа в Алеппо нарушила планы США на Ближнем Востоке — премьер-министр Сирии

Дамаск, 22 декабря. В ходе встречи с заместителем главы МИД Ирана по вопросам Ближнего Востока Хуссейном Джабари-Ансари премьер-министр Сирии Имад Хамис заявил, что недавний ряд побед в Алеппо позволил сорвать планы Соединенных Штатов по преобразованию Ближнего Востока. Сирийский политик подчеркнул, что победы в Сирии стали победами для всей «Оси сопротивления», включающей и Иран.

В ответ представитель Ирана поздравил сирийского политика с успехом в Алеппо, пожелав дальнейших успехов всему сирийскому народу.