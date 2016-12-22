Кремль наблюдает за Трампом без «розовых очков»

Москва, 22 декабря. Кремль не питает иллюзий на какие-то существенные прорывы в отношениях России и США после прихода к власти избранного американского президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал об ожиданиях от Трампа в Кремле. Он отметил, что Москва надеется на конструктивный поход новой администрации в Белом доме.

«Мы не носим «розовые очки», не питаем иллюзии на какие-то прорывы, — отметил представитель Кремля, — но надеемся на более конструктивный подход».

Пресс-секретарь президента России напомнил, что контакты по огромному количеству вопросов были заморожены между странами «не по нашей инициативе».

Ранее российские политики ответили на обещание Трампа исключить РФ из списка угроз США.