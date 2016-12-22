Жириновский: Карлов был образцом российского дипломата

Москва, 22 декабря. Посол России в Турции Андрей Карлов является образцом российского дипломата. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии прощания с погибшим.

«Месяц назад я был в Анкаре, Андрей Геннадьевич готовил нашу поездку. Четыре дня он провел с нами. Всегда добродушный, улыбка на лице, всегда был на ногах, участвовал во всех мероприятиях, которые проходили в Турции, во всех городах», — вспоминает Жириновский.

По его словам, в Турции очень много людей, которые любят Россию, так как она спасла эту страну, когда войска Антанты должны были уничтожить остатки Османской империи. Там стоят памятники российским военачальникам.

«Убийца – подлый, стреляет в спину, ему стыдно смотреть в глаза… Это в чистом виде провокация, потому что среди турок самое благожелательное отношение к нашей стране», — считает парламентарий.

Он убежден, что мировой войны нет, но есть мировой терроризм. «И мы все в зоне риска. Убийца Карлова не хотел сбегать, он ждал, чтобы его застрелила полиция, — заявил Жириновский. — Андрей Геннадьевич был замечательным человеком, я удивлялся его работоспособности. Это был образец российского дипломата».

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря. Прощание с дипломатом проходит в центральном здании МИД РФ 22 декабря, передает НСН. В полдень в храме Христа Спасителя начнется отпевание. В траурных мероприятиях принимает участие президент РФ Владимир Путин, который перенес свою большую пресс-конференцию из-за трагического события, сообщает «Газета.ру».