Европол предупреждал Берлин о возможности терактов в декабре

Афины, 22 декабря. Полицейская служба Европейского союза рассылала предупреждение о возможности террористических атак во Франции, Германии, Брюсселе и в странах Северной Европы.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах Греции. Отмечается, что Европол предупреждал власти государств о возможных терактах в период Нового года и Рождества. Данные были разосланы в начале декабря.

Напомним, 19 декабря большегруз протаранил людей на рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами теракта стали 12 человек. 48 человек были госпитализированы.

Ранее ИГИЛ опубликовало руководство по терактам на грузовиках.