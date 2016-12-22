Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убитый в Анкаре российский посол Андрей Карлов обладал добротой и отзывчивостью, которые не были свойственны образу чиновника.

Во время гражданской панихиды по погибшему послу РФ в Турции Лавров заявил, что Карлов любил свою работу и был предан ей.

«Без преувеличения, это было делом его жизни наряду с семьей. Где бы он ни работал, коллеги отмечали его высочайший профессионализм и высочайшие человеческие качества – доброту, отзывчивость, абсолютно не свойственные для образа чиновника».

Министр напомнил, что дипломату был посмертно присвоено звание Героя России. Кроме того, в МИД РФ подготовили мероприятия в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина по увековечению памяти Андрея Карлова.

«Но самое главное, что Андрей навсегда останется в нашей памяти. Мы никогда его не забудем», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что гроб с телом Карлова привезли в центральное здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы. В траурных мероприятиях сегодня примет участие российский лидер Владимир Путин.