Алеппо: МККК эвакуирует последних беженцев в ближайшие часы

Алеппо, 22 декабря. Представители Международного комитета Красного Креста объявили о том, что в ближайшие часы будет завершена эвакуация последних мирных жителей и пожелавших эвакуироваться боевиков «умеренной оппозиции» из удерживаемого повстанцами участка сирийского Алеппо.

Как заявила представитель МККК, еще несколько тысяч оставшихся беженцев будут эвакуированы в четверг на 40 автобусах и сотнях легковых автомобилей. В это же время в направлении районов, контролируемых сирийским правительством отправятся четыре автобуса из городов Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб, долгое время находящихся в осаде боевиков.

По данным ООН, Алеппо покинули 25 тысяч беженцев и боевиков, Турция заявила о 40 тысячах эвакуированных.