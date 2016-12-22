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«Ястреб» НАТО оценил вероятность военного конфликта с Россией
Политика

«Ястреб» НАТО оценил вероятность военного конфликта с Россией

Вчера 11:32
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«Ястреб» НАТО оценил вероятность военного конфликта с Россией

Москва, 22 декабря. Вероятность военного конфликта с Россией по-прежнему сохраняется, поэтому для сохранения мира важным является сочетание «сдерживания и диалога». Так считает экс-замглавкома НАТО в Европе, автор книги «2017 год. Война с Россией» Ричард Ширрефф.

По его словам, Россия и НАТО еще дальше ушли от диалога.

«Я думаю, что мы все стали более непредсказуемыми. Мы еще дальше ушли от диалога. Хочу сказать, что целью этой книги было желание оградить людей от действий, которые могли бы привести к опасным последствиям. Эта книга напоминает о том, что мы очень часто, недооценив ситуацию, втягивались в опасные конфликты. Меня после этой книги стали называть «ястребом», но она исключительно о том, как сохранить мир», — заявил Ширрефф.

Он отметил, что сочетание «сдерживания и диалога» является важным инструментом для поддержания мира. Однако сдерживание зависит в первую очередь от уверенности всех членов НАТО в соблюдении принципа коллективной обороны, подчеркнул Ширрефф в интервью «Газете.Ru».

Как ранее сообщала НСН, администрация избранного президента США Дональда Трампа исключила Россию из списка угроз национальной безопасности страны.

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Катерина Михайлиди
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