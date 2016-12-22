Документ по базе ВМФ в Тартусе будет представлен в Госдуму до конца 2016-го

Москва, 22 декабря. Документ по созданию базы ВМФ РФ в Тартусе, может быть внесен в Госдуму до конца года, заявил глава комитета парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне стало известно, что документ о создании базы Военно-морского флота в Тартусе может появиться в Госдуме в начале будущего года. Однако сегодня глава комитета парламента по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что планируется представить документ до конца 2016.

«Скоро будет в Думе», — заметил парламентарий. Известно, что Минобороны планирует создать постоянную базу в сирийском городе, в настоящий момент документы согласовываются на уровне российских ведомств.