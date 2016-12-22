Гуманитарный конвой доставил в ДНР новогодние подарки и медикаменты

Донецк, 22 декабря. Последний в уходящем году гуманитарный конвой министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации доставил в четверг в самопровозглашенную Донецкую народную республику 250 тонн детского питания, новогодних подарков и медицинских препаратов.

Несколько десятков фур доставили в ДНР свыше 140 тонн детского питания, 72 тонны лекарств и примерно 10 тонн подарков для детей.

Сообщается, что детское питание включает в себя пюре, каши, смеси. Это предназначено для семей с детьми возрастом до 3 лет. Медицинские препараты раздадут в больницы.

Напомним, что предыдущий, 58-й гуманитарный конвой, прибыл в республику в конце ноября.