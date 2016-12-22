Лавров: Карлов на боевом посту стал жертвой подлого теракта

Москва, 22 декабря. Убитый российский посол в Турции Андрей Карлов стал жертвой подлого теракта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время гражданской панихиды по погибшему.

Лавров принял участие в панихиде по погибшему российскому дипломату, которого застрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре. Министр констатировал, что «Карлов на боевом посту стал жертвой подлого, гнусного теракта».

«Я видел его буквально три недели назад, — вспоминал глава МИД РФ. — Совсем незадолго до этого он работал с президентом во время его визита, работал с председателем правительства. Все наши руководители, лично Владимир Путин, отметили его лучшие дипломатические и человеческие качества, его вклад в решение многих ключевых проблем для нашей внешней политики».

Ранее президент России посмертно присвоил Карлову звание Героя РФ.