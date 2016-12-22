«Адмирал Пантелеев» вернулся из дальнего морского похода во Владивосток

Владивосток, 22 декабря. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» вернулся в главную базу Тихоокеанского флота Владивосток.

За время дальнего морского плавания БПК прошел более 10 тысяч морских миль. «Адмирал Пантелеев» принял участие в совместных тренировках с соединениями Северного флота. Также в северных широтах Мирового океана противолодочный корабль выполнил боевые задачи при поддержке ледокола Тихоокеанского флота «Иван Сусанин». В дальнем морском походе экипаж большого противолодочного корабля выполнил тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне и провел учения по взаимодействию с силами ПВО.