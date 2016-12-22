ИГ выпустило игру для детей с уничтожением Эйфелевой башни и статуи Свободы

Ракка, 22 декабря. Разработчики «Исламского государства» представили новую игру на мобильные телефоны для детей, нацеленную на изучение арабских букв.

Игра «Буквы» предлагает ребенку составить слово из букв для их запоминания. Однако слова, которые необходимо составить, объединены военной тематикой: бомба, ракета, ружье, танк, пуля.

В том случае, если ребенку удается правильно составить слово, ему предлагается «приз» — разрушить один из символов мирового культурного наследия – Эйфелеву башню в Париже, лондонский Биг Бен или статую Свободы в США.

Официальный спикер коалиции западных стран Джон Дориан выразил обеспокоенность распространением этой игры в оккупированных ИГ (организация запрещена в РФ) районах. Ее популярность объясняется тем, что дети испытывают потребность в образовании, однако они не очень хорошо понимают замысел того или иного приложения, которое скачивают.