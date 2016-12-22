Цех по производству поддельного коньяка закрыли под Саратовом

Саратов, 22 декабря. Под Саратовом обнаружили подпольный цех по производству паленого алкоголя, сообщили в правоохранительных органах Саратовской области.

В незаконном цехе по производству алкоголя в селе Балаково сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены одна тонна спирта, более 4,5 тысячи литров паленого коньяка и 92 тысячи бутылок суррогатной спиртосодержащей продукции.

Поддельный коньяк был разлит по 66 тысячам бутылок, которые были маркированы поддельными акцизными марками. Отмечается, что на бутылках были этикетки известного бренда коньяка. Возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний житель Балаково, в настоящее время он помещен под стражу», — рассказали источники в следственных органах.

Ранее в подмосковных Химках обнаружены автомобили с 30 тысячами бутылок поддельной водки.