Путин подписал указ о повышении пенсий бойцов Росгвардии

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о доплатах к пенсиям для бывших сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и их семей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что экс-сотрудники и члены их семей будут получать доплаты «с 1 февраля 2016 года — в размере 3700 рублей, с 1 февраля 2017 года — в размере 4900 рублей».

Ранее Путин ратифицировал соглашение России и Израиля по пенсиям. Отмечается, что соглашение между государствами предусматривает распределение финансовой ответственности по предоставлению страхового обеспечения на пенсионные права, в частности, по старости, по инвалидности, потери кормильца и другим случаям.