Лондон, 22 декабря. Англоязычное пропагандистское издание Rumiyah, финансируемое террористическим «Исламским государством», опубликовало статью, в которой разбираются методы совершения терактов в местах массового скопления людей при помощи тяжелых транспортных средств.

Авторы статьи рассыпаются в комплиментах по отношению к исполнителям терактов на День Бастилии в Ницце и на рождественской ярмарке в Берлине, объявляя эти теракты «великолепной демонстрацией смертоносной силы терактов на грузовике».

Разобрав методы угона транспортного средства и причинения максимального ущерба в толпе людей, авторы журнала ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) приводят фотографию парада на День благодарения в Нью-Йорке в качестве «отличной цели».