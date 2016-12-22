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Маневр не удался: «Газель» протаранила газопровод в Кургане
Происшествия

Маневр не удался: «Газель» протаранила газопровод в Кургане

Сегодня 11:42
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Маневр не удался: «Газель» протаранила газопровод в Кургане

Курган, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели» произошло в Кургане.

По словам очевидцев инцидента, водитель грузовика «Газель» пытался проехать под газовой трубой, но маневр не удался, и он протаранил провод. В результате ДТП часть трубы была повреждена. На месте выясняют все подробности произошедшего, сообщает Ura.ru.

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов сообщил, что сейчас на объекты промышленной зоны подается газ из резервных источников. Также он заверил, что без тепла никто из жителей не останется. По словам Попова, специалисты примутся ликвидировать последствия аварии, как только станет потеплее. 

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