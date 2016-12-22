Ле Пен рассказала, как победа Трампа и ослабление ФРГ улучшат отношения с РФ

Париж, 22 декабря. Избрание президентом США Дональда Трампа и ослабление догмы ЕС должны содействовать улучшению отношений с РФ, считает кандидат в президенты Франции, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Французский политик Марин Ле Пен прокомментировала международную ситуацию с избранием Дональда Трампа президентом США и ослаблением превосходства Германии в ЕС, отметив, что это будет «способствовать установлению конструктивных и сбалансированных отношений с Россией». Речь идет как о сирийском вопросе, так и об остальных вопросах международной повестки. Глава «Национального фронта» также подчеркнула, что мир станет многополярным и более сбалансированным.