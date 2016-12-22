Операция «Утилизация»: Дебальцево возвращает ВСУ в кошмар Изварино и Иловайска

Всю последнюю неделю в средствах массовой информации отмечается всплеск военной активности в зоне соприкосновения на территории Донбасса. Украинская армия предпринимает попытки прорвать линию обороны Луганской народной республики в районе Дебальцево. Бойцам ЛНР удается сдержать натиск, Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Однако киевские силовики гибнут не столько от пуль, сколько от безразличия командования: «атошников» отправляют на убой без бронежилетов, а раненых оставляют замерзать на поле боя. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о ситуации в Донбассе.

Как пишет у себя в Facebook-аккаунте известный украинский журналист Юрий Ткачев, он получил фотографии «улучшенных позиций» украинских военных под Дебальцево, о которых ранее гордо заявлял глава СНБО Украины Александр Турчинов. По его словам, такого он не видел со времен Южного котла (бои под Изварино летом 2014 года). Он отметил, что многие украинские солдаты получили в ходе боя в районе Дебальцево несмертельные ранения, но в итоге замерзли насмерть, брошенные своими же командирами.

Ткачев заметил, что в наступлении на Дебальцево нет никакого смысла. Даже если бы взяли опорную точку, то что поменялось бы в лучшую сторону для ВСУ и Украины? По сути, отметил он, ничего, кроме «пряного возбуждения «ололо, щемим сепаров» у диванных воинов», которое не стоит десятков жизней. Ткачев назвал атаку на позиции ЛНР бессмысленной и кровавой.

Еще один украинский журналист Руслан Смещук сообщил, что на погибших украинских солдатах не было ни бронежилетов, ни разрекламированного Минобороны Украины камуфляжа: «У меня нет ответов — я на месте не был. И что это, провокация? Или реальность? На эти вопросы должен кто-то ответить».

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«Необходимо отметить, что тяжелейшие бои идут на всей линии соприкосновения последние несколько месяцев. Я был в Донбассе в начале ноября, был и на передовой — постоянно идут очень тяжелые бои. Просто в СМИ сейчас об этом мало говорят. Украина не выполнила ни один пункт минских соглашений. Да, сейчас уже не обстреливают так жестоко города, как это было раньше. Но люди продолжают гибнуть каждый день, и никто не знает, когда это закончится. В ДНР была тяжелая ситуация, в ЛНР — более спокойная. Сейчас, наоборот, наступление идет на Луганскую народную республику. В этом нет ничего нового и удивительного. Бои как шли, так и продолжают идти. Украина практически отжала все «серые зоны», — пояснил ФАН директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.

Что касается плохого оснащения, то, по словам эксперта, война — это всегда перманентный кризис. То, что украинское командование наплевательски относится к своим солдатам, реальность.

«Точно также американцы наплевательски относятся к украинской элите, используя ее как инструмент давления на Россию. Нынешняя украинская олигархическая власть прекрасно понимает, что им через какое-то время из страны придется бежать. Правда, пока неизвестно куда. Они сейчас мечутся. Киевский режим наплевательски относится к людям, вся патриотическая риторика — пустышка. Об армии, ее обеспечении никто не думает. На войне делают бизнес: кому война, а кому мать родна. Кроме того, конфликт в Донбассе Киев использует для решения внутриполитических проблем. И, конечно, простые хлопцы, их родственники должны задуматься, ради чего они воюют, почему они посылают своих сыновей, мужей, братьев на братоубийственную чудовищную войну. Как известно, самая жестокая война — гражданская. И тем не менее солдаты идут. Нельзя сказать, что кто-то кого-то куда-то посылает. Отправляют, да. Но каждый кузнец своей судьбы. Киев ничего не сделал, чтобы выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Продолжаются обстрелы, идет захват «серых зон». Такое ощущение, что война в Донбассе — проект по утилизации русских», — резюмировал Андрей Иванов.