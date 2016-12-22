Панихида по погибшему в Турции послу РФ Андрею Карлову прошла в Софии

София, 22 декабря. В церкви Святого Николая в Софии была проведена панихида по послу РФ в Турции Андрею Карлову, трагически погибшему в Анкаре. По данным телеканала BNT, посол России в Болгарии Анатолий Макаров присутствовал на панихиде, где поблагодарил пришедших в храм за поддержку и соболезнования.

«Этот подлый поступок, убийство в спину, вызывает только шок и омерзение», — сказал Макаров. Он подчеркнул, что главной задачей является поиск преступников, которые стоят за спиной стрелявшего в Карлова.

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Как сообщала ранее «Газета.ру», ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность закрепления за российскими послами за рубежом бойцов сил специального назначения

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен боевиком 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки.