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СК РФ назвал число пострадавших при взрыве у станции метро «Коломенская»
Происшествия

СК РФ назвал число пострадавших при взрыве у станции метро «Коломенская»

Сегодня 11:23
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СК РФ назвал число пострадавших при взрыве у станции метро «Коломенская»

Москва, 22 декабря. Шесть человек пострадали при взрыве газового баллона в переходе станции московского метро «Коломенская». Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ.

По официальной версии, во время ремонта вблизи станции на юге Москвы произошел хлопок газа. В ведомстве сейчас проводят доследственную проверку по факту случившегося. «В результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения»,  — сообщается в релизе.

Ранее в московском метрополитене уточнили, что газовый баллон принадлежал сторонней строительной компании. Все вестибюли станции в настоящее время работают штатно.

Читайте также: Видео взрыва на станции метро «Коломенская» появилось в Сети.

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Ксения Тасманова
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