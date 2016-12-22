Восстание машин начнется в космосе: как роботы захватят Солнечную систему

Научные сотрудники принадлежащего NASA Космического центра имени Кеннеди разработали сценарий освоения Солнечной системы автономной и расширяющейся популяцией роботов. Такая стратегия может быть очень опасной, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Американские ученые провели моделирование, которое показало, что для успешного освоения Солнечной системы, человечеству необходимо использовать колонии роботов. Начать следует с естественного спутника Земли, куда достаточно в течение 20 лет доставить 12 тонн полезной нагрузки. При этом, механизмы должны быть способны расширять свою колонию и перейти к автономному существованию.

«Идея хорошая и правильная, еще высадка первой автоматической станции СССР на Луне показала, что исследование и освоение космических тел будет осуществляться при помощи управляемых с Земли аппаратов. Дело в том, что космос очень опасная для человека среда, ведь космонавта от пустоты отделяет всего лишь небольшая прослойка корпуса космического корабля. А еще есть весьма вредная космическая радиация и излучение, так что роботы — это наш выбор. Единственное что смущает — способность роботов воспроизводить себе подобных», — поясняет эксперт.

Он отметил, что предоставление автоматическим аппаратам доступа к практически неограниченным объемам полезных ископаемым и энергии приведет к неконтролируемому росту колонии и выходу ее из-под контроля.

«Тут нужно вспомнить Чернобыль — когда только произошла авария, на крышу четвертого энергоблока спускались советские и японские дистанционно-управляемые роботы, которые должны были разведать обстановку. Однако через какое-то время они переставали работать, так как радиация выводила из строя схемы и цепи, автоматические аппараты получали критические ошибки. Так же будет и в космосе, потому что там нет магнитных полей, которые защищают роботов от излучения. Поэтому можно предположить, что в результате облучения внесенные в память блоки могут быть сняты», — поясняет Галкин.

Тем не менее прогнозы экспертов из NASA весьма радужные — спустя несколько десятилетий объем промышленного производства в космосе может превзойти индустриальный потенциал всех человеческий стран в миллионы раз.

«Если же роботы будут совсем примитивными — все может сработать, однако если они будут представлять из себя самообучающуюся колонию — проблем не избежать. Вообще человечеству необходимо будет всегда контролировать такой улей, и в случае появления первых зачатков разума — уничтожать отдельные единицы», — заключил Галкин.

Напомним, ранее известный астроном Гиллем Англада-Эскуде рассказал, что на недавно обнаруженной им экзопланете Проксима Центавра В имеется лед, атмосферные облака и даже жизнь. Поэтому к ней можно запустить небольшую автоматическую станцию, которая позволила бы в недалеком будущем провести детальное исследование планеты.