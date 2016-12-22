«Джебхат ан-Нусра» отрицает свою причастность к убийству Карлова

Лондон, 22 декабря. Террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» отрицают свою причастность к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Об этом заявили представители разведывательной организации SiTE Intelligence Group, контролирующие новостные ресурсы террористов.

Как утверждают на своих сетевых ресурсах представители «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) и более крупной коалиции «Джайш аль-Фатх», опубликованное от их имени заявление о причастности к убийству посла является подделкой.

Напомним, турецкие власти объявили, что убийца посла России Мевлют Мерт Алтынаш связан с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.