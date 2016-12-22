Организаторы этапа КМ по биатлону в Тюмени назвали настоящие причины бойкота

Тюмень, 22 декабря. Причины объявления бойкота этапа биатлонного Кубка мира в Тюмени — политические. Об этом в четверг заявил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов.

Он подчеркнул, что международные спортивные федерации идут на поводу у некоторых стран, а это, в свою очередь, может привести к необъективным решениям. Тоболов отметил, что это связано со сложной политической обстановкой.

«А если завтра в Великобритании или Чехии проходил бы Кубок мира и Россия, к примеру, вместе с Белоруссией объявили бойкот — соревнования отменили бы?», — задает риторический вопрос он.

По его словам, другого здесь и не может быть, отметив, что ранее известнейшие биатлонисты Свендсен, Бьорндален поддержали россиян и заявили, что им нравится выступать в Тюмени, сообщает Ura.ru.