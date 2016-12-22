Донецк, Горловка и Ясиноватая попали под артиллерийский обстрел ВСУ

Донецк, 22 декабря. Украинское военные с вечера 21 декабря выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики (ДНР) 210 мин, артиллерийских и танковых снарядов. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, повреждения жилого фонда зафиксированы в окрестностях Ясиноватой.

Согласно приведенным данным, огонь открывался по поселкам Зайцево, Широкая Балка под Горловкой, Старомихайловка, Александровка, Трудовские на западе Донецка, территории промзоны под Ясиноватой, окраинам Докучаевска, селам Спартака Ясиноватского района.

И.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун также сообщил Донецкому агентству новостей, что в селах Минеральное сгорел жилой дом, Крутой Балке один жилой дом получил повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии новью обстреляли горловские поселки Молочное, Зайцево и шахты имени Гагарина.