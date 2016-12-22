Бомбоубежища Дебальцево готовы к новым атакам ВСУ

Донецк, 22 декабря. Минувшим вечером Дебальцево впервые с 2015 года был обстрелян со стороны ВСУ. Власти города подготовили более 30 бомбоубежищ на случай продолжительных атак.

В Минобороны ДНР и ЛНР неоднократно заявляли об обострении ситуации в районе Дебальцево, так, минувшим вечером город был обстрелян впервые с 2015 года. В связи с этим городские власти подготовились к внештатной ситуации. По словам главы городской администрации Александра Рейнгольда, в Дебальцево действуют 30 бомбоубежищ, работают системы оповещения, есть авто с громкоговорителями и установками МЧС.