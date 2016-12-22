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Опыт Алеппо заставил армию Сирии готовить больше БМП для освобождения Пальмиры
Новости Сирии

Опыт Алеппо заставил армию Сирии готовить больше БМП для освобождения Пальмиры

Вчера 11:14
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Опыт Алеппо заставил армию Сирии готовить больше БМП для освобождения Пальмиры

Дамаск, 22 декабря. Сирийская армия готовит все больше «неубиваемых» БМП для освобождения Пальмиры от террористов.

Боевой опыт правительственных войск после Алеппо подсказывает военнослужащим все новые варианты модернизации техники. Сирийцы устанавливают на броню спаренные 23-миллиметровые орудия, встречаются также машины с 37-миллиметровыми зенитными пушками. Умельцы стараются максимально приспособить технику для защиты экипажа, БМП они превратили в настоящую штурмовую машину. Боевая машина пехоты получила круговую защиту из противокумулятивных экранов и это вполне оправдано, считают эксперты, так как боевики в Сирии часто используют реактивные гранаты, которые успешно блокируются именно этой броней.

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Алексей Громов
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