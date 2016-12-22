Сирия опасается консервации кризиса после допуска миссии ООН в Алеппо

Дамаск, 22 декабря. Отдельные политики в Дамаске выражают опасения, что факт нахождения международных экспертов в Сирии может растянуть конфликт в стране на долгие годы.

Как пишет газета «Известия», ранее сирийские власти согласились допустить международную наблюдательную комиссию в Алеппо. Как рассказал депутат сирийского парламента, генеральный секретарь Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш, Дамаск готов выполнять пункты резолюции Совета Безопасности ООН, которая требует разместить наблюдателей в Алеппо.

Как отметил Багдаш, присутствие международных наблюдателей является для САР прецедентом. Он добавил, что аналогичные действия в других странах нередко приводили к застою кризиса.